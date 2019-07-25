Соперник по последнему бою Дадашева впервые прокомментировал его смерть

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас впервые прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева, скончавшегося после боя с ним.

– Я опустошен новостью о смерти Максима, – цитирует Матиаса NBC Sports. – Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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