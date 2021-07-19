Соперник Мурата Гассиева рассказал о своих русских корнях
20:48
Соперник Мурата Гассиева — немец Михаэль Валлиш — заявил, что у него есть русские корни.
«Моя мама из Москвы, а потом она переехала жить в Германию, но я родился и вырос в Германии.
Моя тактика на бой? Это секрет! Шучу, я уже говорил раньше, у меня и моего тренера есть стратегия, но вы все увидите уже, когда я буду на ринге», — цитирует Валлиша РЕН ТВ.
22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/859342-zriteli-boia-gassieva-i-vallisha-poluchat-shans-vyigrat-priz
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