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Соперник Липинца сменился за неделю до чемпионского боя

08:52

Узбекистанский боксер Кудратилло Абдукахоров снялся с боя за титул чемпиона мира против россиянина Сергея Липинца из-за проблем с документами. Абдукахорова заменит канадец Кастио Клейтон, сообщает ТАСС.

Бой за титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пройдет 24 октября в США.

На счету канадца 18 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, у Липинца 16 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9733131

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