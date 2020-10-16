Соперник Липинца сменился за неделю до чемпионского боя

Узбекистанский боксер Кудратилло Абдукахоров снялся с боя за титул чемпиона мира против россиянина Сергея Липинца из-за проблем с документами. Абдукахорова заменит канадец Кастио Клейтон, сообщает ТАСС.

Бой за титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пройдет 24 октября в США.

На счету канадца 18 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, у Липинца 16 побед и одно поражение.