Соперник Харитонова сравнил силу удара Тайсона и Виталия Кличко

Британский боксер Дэнни Уильямс в интервью «СЭ» заявил, что Майк Тайсон бьет сильнее Виталия Кличко.

Уильямс нокаутировал Тайсона в июле 2004-го, а в декабре того же года проиграл техническим нокаутом Кличко. 11 сентября британец (54-28) проведет бой по правилам бокса с российским бойцом ММА Сергеем Харитоновым.

— Кто сильнее бьет — Тайсон или Виталий Кличко?

— Тайсон, тут вообще никаких сомнений. От ударов Тайсона у тебя крышу сносит, в глазах плывет, в ушах звенит. Любой его удар может тебя вырубить наглухо, абсолютно любой! Кличко тоже бьет очень жестко, но все-таки не так. Он тебя методично околачивает, он берет количеством. Он за раунд порой может 80 ударов нанести! Так он и ломает своих соперников, но все-таки одиночный удар у Тайсона на другом уровне. Это — настоящее убийство. (Михаил Потапов)