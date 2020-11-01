Соперник Гассиева завершит карьеру после поражения нокаутом

Албанский боксер Нури Сефери завершит карьеру после поражения нокаутом от россиянина Мурата Гассиева, сообщает ТАСС.

Сефери заменил в качестве соперника Гассиев своего брата Сефера Сефери, который должен был выступить вместо американца Кевина Джонсона.

В активе 43-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и десять поражений. В 2010-2014 годах он владел титулом чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В России он выступил в третий раз: в 2005 году албанец уступил Денису Бахтову, в 2006-м — Николаю Попову.