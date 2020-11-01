Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поздравил российского чемпиона Мурата Гассиева с победой в дебютном поединке в супертяжелом весе. «Железный Осетин» отправил в нокаут своего соперника из Албании Нури Сефери.

«Поздравляю Мурата Гассиева с победой, с возвращением, после своих травм, после своих проблем, — цитирует Шлеменко РЕН ТВ. — Да, бой был очень скоротечным, единственное — не хочу обидеть Мурата Гассиева, но мне кажется, что соперник был ему не по уровню. Мурат, как мне кажется, был хорошо готов и закономерный итог — буквально первая серия и нокаут, с чем его и поздравляю. Хотелось бы дальше видеть бои Мурата с более серьезными соперниками».

Для 27-летнего Гасиева это 27-я победа и 20-й нокаут на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).