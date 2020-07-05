Соловьев показал тренировку с Роем Джонсом-младшим
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube-канале с Викторией Боней показал видео совместной тренировки с Роем Джонсом-младшим.
— Посмотрите, Виктория, специально для вас сейчас поставлю видео на минутку, в котором я как раз трясу вторым подбородком в тренажерном зале, — сказал Соловьев. — Вот здесь как раз особенно хорошо видны мои жирки.
Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да? Это Рой Джонс, да.
Я тоже люблю бокс. Когда-то я был потяжелее: в пике славы весил за 160 кг, сейчас, к сожалению, упал ниже 100. Я там много что делаю.
В боксе, если посмотрел на звезды, то сразу получил по бороде. Подбородочек всегда нужно держать внизу.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=FMezIT7s7kI&feature=emb_title