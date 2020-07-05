Соловьев показал тренировку с Роем Джонсом-младшим

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube-канале с Викторией Боней показал видео совместной тренировки с Роем Джонсом-младшим.

— Посмотрите, Виктория, специально для вас сейчас поставлю видео на минутку, в котором я как раз трясу вторым подбородком в тренажерном зале, — сказал Соловьев. — Вот здесь как раз особенно хорошо видны мои жирки.

Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да? Это Рой Джонс, да.

Я тоже люблю бокс. Когда-то я был потяжелее: в пике славы весил за 160 кг, сейчас, к сожалению, упал ниже 100. Я там много что делаю.

В боксе, если посмотрел на звезды, то сразу получил по бороде. Подбородочек всегда нужно держать внизу.