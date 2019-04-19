СМИ: соперника Джошуа поймали на допинге

Американец Джаррелл Миллер не прошел допинг-тестирование и не сможет провести поединок за титул чемпиона мира по четырем версиям с британцем Энтони Джошуа, утверждает BBC Sport.

Промоутер Эдди Хирн отметил, что Миллера заменит следующий соперник для боя с Джошуа.

Поединок должен состояться 1 июня. Для Джошуа это будет седьмая защита титула IBF, четвертая защита поясов WBA Super и IBO, и вторая – пояса WBO.

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