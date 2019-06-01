СМИ: Реванш Фьюри и Уайлдера состоится в январе 2020 года

Бой-реванш между тяжеловесами Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится в январе 2020 года, сообщает Metro. Поединок состоится, если Деонтей победит кубинца Луиса Ортиса.

Бой, состоявшийся в Лос-Анджелесе в конце 2018 года, завершился ничьей, и чемпионский пояс остался у Уайлдера.

Ранее появилась информация, что Уайлдер проведет бой-реванш с Ортисом 28 сентября. Уайлдер победил Ортиса в марте 2018 года. При этом 33-летний американец сам чуть не оказался в нокауте. На его счету 41 победа и одна ничья.

30-летний британец Фьюри 15 июня проведет поединок с представителем Германии Томом Шварцем. На счету Тайсона 27 побед и одна ничья.