Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа

Сменился соперник экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна Байсангурова (16-1-0) в бою 10 августа в Москве в рамках боксерского шоу «Короли Нокаутов — 4». Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет Павел Мамонтов (12-9-2) из Новоалтайска — экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии Паназиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен».

Журавский не смог вылететь из Павлодара в Алматы, а оттуда в Москву соответственно в связи с отменой целого ряда авиарейсов, закрытия границы из-за пандемии короновируса.

По словам менеджера казахского боксера Игоря Суделайнена, альтернативный вариант пересечения границы Казахстана с Россией на автомобиле также не представлялся возможным по ряду причин, в том числе и бюрократических.