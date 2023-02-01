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Тони Харрисон: «В Тиме Цзю нет ничего особенного»

Давид Хачатрян
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Следующий соперник Тима Цзю (21-0) Тони Харрисон (29-3) уверен в своей победе над австралийским бойцом.

«Честно, Тим — очень сильный боец, но для меня он очень простой, — заявил Харрисон SHOWTIME — Он словно один из тех парней, которых я вижу у себя на районе, тот, с кем я могу подраться в парке. Ничего особенного. Его защиту и атаку нельзя назвать безупречными. Он просто очень сильный соперник — не более. В прошлом бою моим соперником был такой же парень, и я думаю, что с моим ростом, моими бойцовским интеллектом и мастерством, — это будет повторение моего поединка против Серхио Гарсии.

Помимо мощи у Цзю нет ничего, чего бы не было у меня. Уверен, я превзойду его и в мастерстве, и в воле, а заодно хорошенько повеселюсь. Честно, не вижу особо много вариантов, как он сможет меня побить».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Бокс
Тим Цзю
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