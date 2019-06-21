Следующий бой Поветкина состоится 12 июля в Саудовской Аравии

Российский супертяжеловес Александр Поветкин проведет свой следующий поединок 12 июля в Саудовской Аравии.

Соперник боксера определится позже, cообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса". Его поединок станет частью большого вечера бокса в Джидде на на новой спортивной арене King Abdullah Sports City вместимостью 60 тысяч человек. В главном бою вечера выступят экс-чемпион мира Амир Хан и индийский боксер Нерадж Гоят.

Россиянин в сентябре прошлого года проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа. Всего в активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.