Следующим соперником Джейка Пола станет бывший чемпион UFC Тайрон Вудли

Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что известный видеоблогер Джейк Пол может провести боксерский поединок против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Противостояние станет главным событием вечера бокса на телеканале Showtime.

По информации источника, на этой неделе бойцы встретятся лицом к лицу на пресс-конференции, после которой поединок получит официальный статус. Дату и место поединка объявят позже.

39-летний Вудли месяц назад был уволен из UFC. В последних пяти поединках бывший чемпион одержал всего одну победу, а последние два поражения закончились досрочно.

24-летний Пол 18 апреля нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена.