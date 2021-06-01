Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Следующим соперником Джейка Пола станет бывший чемпион UFC Тайрон Вудли

12:06
Теги:

Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что известный видеоблогер Джейк Пол может провести боксерский поединок против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Противостояние станет главным событием вечера бокса на телеканале Showtime.

По информации источника, на этой неделе бойцы встретятся лицом к лицу на пресс-конференции, после которой поединок получит официальный статус. Дату и место поединка объявят позже.

39-летний Вудли месяц назад был уволен из UFC. В последних пяти поединках бывший чемпион одержал всего одну победу, а последние два поражения закончились досрочно.

24-летний Пол 18 апреля нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена.

Читайте также

Турнирные таблицы групп России и Канады на ЧМ-2021: положение на 31 мая
Фото жителя Подмосковья, убившего жену и дочерей
Горький или молочный: какой вы шоколад по знаку зодиака
Пошли на повышение: советы метеозависимым людям

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд