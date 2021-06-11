Следующим соперником Дмитрия Бивола может стать Джон Райдер

Бывший претендент на титул во втором среднем весе британец Джон Райдер может провести поединок против чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Это произойдет в случае смены весовой категории британца, сообщает iFL со ссылкой на слова британского промоутера Эдди Хирна.

В феврале 2021 года прошла информация о том, что Райдер должен был провести поединок с регулярным чемпионом WBA во втором среднем дивизионе Дэвидом Моррелем, но бой так и не состоялся из-за решения Морреля провести добровольную защиту титула. Поэтому Райдер готов сменить весовую категорию, лишь бы драться за титул.

32-летний Райдер выходил в ринг в ноябре 2019 года, уступив победу единогласным решением судей Каллуму Смиту. Британец провел на профессиональном ринге 34 поединка, в которых одержал 29 побед (16 нокаутов) и потерпел 5 поражений.

30-летний Дмитрий Бивол 1 мая в седьмой раз защитил титул WBA в поединке против Крэйга Ричардса. На счету россиянина 18 побед (11 нокаутов) и ни одного поражения.