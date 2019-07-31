Скончавшийся боксер Сантильян вышел на ринг вопреки запрету врачей

Аргентинский боксер Уго Сантильян, скончавшийся от травм в бою с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу, вышел на ринг, нарушив медицинскую дисквалификацию, сообщил boxeomundial.com.

На момент боя в отношении него еще действовала дисквалификация по медицинским показаниям, наложенная Союзом профессиональных боксеров Германии после поединка Сантильяна с Артемом Арутюняном 15 июня. Аргентинца отстранили на 45 дней по рекомендации медиков, поскольку он пропустил большое количество ударов в голову. Однако он не внял требованию врачей.

19 июля россиянин Максим Дадашев проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. После поединка он был доставлен в больницу, где скончался через несколько дней.