Скончался украинский боксер Владимир Вирчис. Речь может идти о самоубийстве
Умер украинский боксер Владимир Вирчис
В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис. Знаменитому украинскому спортсмену по прозвищу «Охотник» было 48 лет.
Как сообщают источники OBOZREVATEL, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.
27 января стало известно, что бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся. Сообщалось, что он был одет в черный спортивный костюм и темную обувь.
Позже в полиции подтвердили смерть спортсмена. Тело Вирчиса обнаружил один из киевлян возле дома на улице Раисы Окипной. Правоохранители зафиксировали смерть и отправили тело боксера на экспертизу.
Источник: https://news.obozrevatel.com/
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