Скончался украинский боксер Владимир Вирчис. Речь может идти о самоубийстве

В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис. Знаменитому украинскому спортсмену по прозвищу «Охотник» было 48 лет.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.

27 января стало известно, что бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся. Сообщалось, что он был одет в черный спортивный костюм и темную обувь.

Позже в полиции подтвердили смерть спортсмена. Тело Вирчиса обнаружил один из киевлян возле дома на улице Раисы Окипной. Правоохранители зафиксировали смерть и отправили тело боксера на экспертизу.