Скончался соперник Мухаммеда Али по титульному поединку Брайан Лондон

Британский боксер Брайан Лондон скончался сегодня, 23 июня, в возрасте 87 лет, сообщает портал Boxing News.

Лондон выступал в ринге с 1955 по 1970 года и за это время провел 58 поединков, из которых в 37 одержал победу, в 20 уступил и один раз подрался вничью.

В августе 1966 года британец встретился в бою с Мухаммедом Али за чемпионский титул в тяжелом весе. Противостояние закончилось победой Али нокаутом в третьем раунде.

We're saddened to learn of Brian London's passing.

The 'Blackpool Rock' fought between '55 and '70 and he didn't duck anybody. He had excellent victories over some of the leading heavyweights of the period and his win over Zora Folley was the best of them.

Rest in peace, champ pic.twitter.com/oAQYXNJCnn