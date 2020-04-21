Скончался двукратный чемпион СССР по боксу Березюк
17:15
Двукратный чемпион СССР, известный в прошлом белорусский боксер Анатолий Березюк ушел из жизни на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Белоруссии.
«Руководство и коллектив общественного объединения выражают искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всех нас. Память о нем навсегда будет в наших сердцах», — написано в заявлении Федерации.
По окончании карьеры Березюк работал тренером. Также был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Белоруссии.
Дополнительная информация:
https://www.boxingbelarus.by/soboleznuem-rodnym-i-blizkim-anatoliya-berezyuka/
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020