Скончался двукратный чемпион СССР по боксу Березюк

Двукратный чемпион СССР, известный в прошлом белорусский боксер Анатолий Березюк ушел из жизни на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Белоруссии.

«Руководство и коллектив общественного объединения выражают искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всех нас. Память о нем навсегда будет в наших сердцах», — написано в заявлении Федерации.

По окончании карьеры Березюк работал тренером. Также был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Белоруссии.