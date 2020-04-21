Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Скончался двукратный чемпион СССР по боксу Березюк

17:15
Анатолий Березюк.
Анатолий Березюк.

Двукратный чемпион СССР, известный в прошлом белорусский боксер Анатолий Березюк ушел из жизни на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Белоруссии.

«Руководство и коллектив общественного объединения выражают искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всех нас. Память о нем навсегда будет в наших сердцах», — написано в заявлении Федерации.

По окончании карьеры Березюк работал тренером. Также был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Белоруссии.

Дополнительная информация:

https://www.boxingbelarus.by/soboleznuem-rodnym-i-blizkim-anatoliya-berezyuka/

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир