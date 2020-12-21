Шведенко поблагодарил болельщиков после победы над Осиповым

Российский боксер Евгений Шведенко выразил благодарность болельщикам после победы над своим соотечественником Артуром Осиповым. Этот поединок стал главным на турнире «Короли нокаутов» в Санкт-Петербурге. Спортсмены бились за вакантный титул WBC International в суперсреднем весе.

«Конечно, хочу поблагодарить всех, кто болел за меня и всех, кто болел против, вы мне тоже силы придавали, — сказал Шведенко после боя. — Для меня это очень важное событие. Я очень много времени посвятил подготовке, в ней принимало участие достаточно много людей. В первую очередь хочу поблагодарить своего менеджера Максима Михалева. Мне очень приятно, что здесь присутствуют такие заслуженные люди, как Денис Лебедев и Дмитрий Бивол. Спасибо всем за поддержку».

Поединок продлился все 10 раундов. Шведенко победил единогласным решением судей (99-91, 99-91, 100-90).