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Сегодня, 22:20

Шульский и Щербаков рассказали о настрое перед «Вечером бокса» РЕН ТВ

Бойцы Павел Шульский и Макс Топор Щербаков рассказали о своем настрое перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ.

«Благо, что знаем, что вот в это время начинается бой, поэтому это круто. Когда ты ждешь, когда одна пара подерется, вторая пара подерется, и ты в плавающем режиме, то здесь намного все проще», — сказал Шульский РЕН ТВ.

По его словам, мандраж перед боем есть всегда. Однако он старается не переживать.

«Чему быть, того не миновать никак, поэтому по-любому буду выходить и драться. Только выходишь на ринг, волнение проходит», — добавил он.

Макс Топор Щербаков отметил, что у него отличное настроение.

«Настроение отличное, приехал на войну. Воевать, биться, радовать зрителей РЕН ТВ», — сказал он.

По его словам, на бой он настраивается без музыки. Только полное уединение с командой, с менеджером и тренером.

«Мандраж? Откуда ему быть? Зачем мандражировать перед тем, что неизбежно. Это все равно сегодня закончится», — сказал боец.

Поединки предварительного и основного карда можно смотреть в прямом эфире на You Tube канале «Ушатайка». Три боя основного карда — в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — 23:00.

Источник: https://ren.tv/news/sport/933265-shulskii-i-shcherbakov-rasskazali-o-nastroe-pered-vecherom-boksa
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