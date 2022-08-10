Шон Портер считает, что Головкину нужен нокаут для победы над Альваресом

34-летний американский боксер Шон Портер (31-4) считает, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) может победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) досрочно.

«Головкин стал старше. Сомневаюсь, что он двигается так же, как раньше, — отметил Портер в интервью Fight Hub TV. — Это делает его шансы на победу над Канело маловероятными. Мне кажется, что это будет та же игра, что и раньше, но теперь GGG должен действовать умно и выбирать направления для атак. Приведет ли это к нокауту? Возможно».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).