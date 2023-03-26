Шлеменко: «Слежу за выступлениями Дацика и Шульского, буду смотреть их бои»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона, а также от боя Павла Шульского, который встретится с бразильцем Данилу Сузартом.

«Есть у меня уверенность в их победе. По крайней мере, буду болеть за них. За наших ребят. За ребятами я слежу, за их выступлениями. Хорошо к ним отношусь, и к одному и ко второму, поэтому, скорее всего, буду смотреть», — цитирует РЕН ТВ Шлеменко.

Боксерский поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 31 марта. Бой Шульского с Сузартом станет соглавным.