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Сегодня, 17:37

Шлеменко дал прогноз на бой Дацика против Кавалари

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Вячеславом Дациком и Саулем Кавалари.

«Дацик не боксер. Он больше уличный боец, отсюда и интерес у публики к его боям. Если он дерется, то можно быть уверенным, что бой получится настоящим, без всяких подстав или договорняков. Для меня Слава фаворит в этом бою, буду за него болеть», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который 15 апреля покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов.

Источник: https://ren.tv/news/sport/958907-boets-mma-shlemenko-nazval-favorita-boia-mezhdu-datsikom-i-kavalari
Александр Шлеменко
Вячеслав Дацик
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