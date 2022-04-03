Шлеменко дал прогноз на бой Дацика против Кавалари

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Вячеславом Дациком и Саулем Кавалари.

«Дацик не боксер. Он больше уличный боец, отсюда и интерес у публики к его боям. Если он дерется, то можно быть уверенным, что бой получится настоящим, без всяких подстав или договорняков. Для меня Слава фаворит в этом бою, буду за него болеть», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который 15 апреля покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов.