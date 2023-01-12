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Сегодня, 14:19

Шакур Стивенсон подерется с Шуитиро Йошино 8 апреля

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (19-0) встретится с японским боксером Шуитиро Йошино (16-0) в поединке за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, сообщает ESPN. Бой должен состояться 8 апреля.

Со Стивенсоном должны были подраться Исаак Крус (24-2), Уильям Сепеда (27-0) или экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1), но все они отказались от боя.

«Я на заслуженном отдыхе со своими детьми. Вернусь на ринг в середине 2023-го. При всем уважении, Шакур, война наступит к концу года», — писал Камбосос в Twitter.

«Уже третий человек отказался драться со мной при том, что я не провел ни одного боя в легком весе», — написал Стивенсон в Twitter.

Абсолютным чемпионом мира в легком весе является Девин Хейни (28-0), который следующий бой должен провести против экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2).

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