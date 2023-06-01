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Сегодня, 07:42

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) предполагает, что супербой между чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0) и чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0) закончится нокаутом.

«Я склоняюсь больше к нокауту. Они оба высочайшего уровня бойцы, и они хотят драться. У обоих ребят чешутся руки, чтобы наконец-то друг друга побить, так что это будет огненный поединок», — сказал Стивенсон FightHype.

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Кроуфорд и Спенс на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.

Бокс
Шакур Стивенсон
Эррол Спенс
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