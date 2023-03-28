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Сегодня, 15:09

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Дэвиса и Гарсии

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в двух категориях Шакур Стивенсон (19-0) уверен в досрочной победе регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (28-0) над бывшим чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-0).

«Танк» победит его, причем нокаутом, но в поздних раундах. – сказал Стивенсон в интервью Fight Hub TV. – Райан собирается начать очень быстро, и если он начнет слишком быстро, я думаю, позже он сломается».

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шакур Стивенсон
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