Сергею Ковалеву дали три года условно за нападение

Российский боксер Сергей Ковалев осужден на три года условно за нападение на модель и актрису Джейми Фронтс, сообщает TMZ.

37-летний россиянин заключил сделку с прокуратурой, с него было снято обвинение в уголовном преступлении. Вместо этого Ковалев признал себя виновным в административном правонарушении, избежав тюремного заключения. Суд приговорил его к 3 годам условно, также боксер должен будет пройти курсы управления гневом и выплатить 220 долларов в качестве судебных издержек.

Инцидент с Ковалевым произошел летом 2018 года. Спортсмена задержала полиция Биг-Бэр Сити, штат Калифорния, по подозрению в избиении женщины. По словам актрисы Джейми Фронтс, Ковалев ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение, после чего спортсмен и его друг пошли за ней в номер. Как утверждала Фронтс, в результате действий россиянина она заработала перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.