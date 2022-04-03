«Я нокаутирую его». Сергей Ковалев готов подраться с Джейком Полом

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (39-4) заявил, что он готов подраться с блогером Джейком Полом. Однако сперва «Крушитель» должен победить Тервела Пулева (16-0).

«Бой с Джейком Полом? Я готов, — приводит слова россиянина TMZ Sports. — Я нокаутирую его. Только дайте мне время. Мне нужно закрыть предыдущее поражение, а уже затем я открыт к любым предложениям. В любой день».

Ковалев вернется на ринг 14 мая в поединке в рамках первого тяжелого веса против Пулева. Бой состоится на арене «Форум» в Инглвуде, Калифорния (США).

Предыдущий поединок Ковалев проиграл Саулю «Канело» Альваресу (57-1). Россиянин упал в нокаут в 11 раунде. Бой прошел 2 ноября 2019 года в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, Невада (США).

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.