Сергей Ковалев: "В приоритете у меня бой с Артуром Бетербиевым"

Известный российский боксер, чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, Сергей Ковалев заявил, что больше всего хотел бы провести объединительный бой с чемпионом по версии IBF Артуром Бетербиевым.

В прошлом их поединок уже мог состояться, но команды не смогли согласовать условия.

"В приоритетах – мой бой с Артуром Бетербиевым. Потому что у нас есть, скажем так, история с любителей, где он перешел мне дорогу. Но я очень благодарен Богу, что именно так и произошло – если бы я добился там каких-то призов на чемпионате мира или Европы, или Олимпийских играх, то я бы считал это своим максимумом. А так как я не реализовал свои амбиции в любителях, я шагнул в профессиональный бокс", – заявил Сергей Ковалев.