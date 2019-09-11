Сергей Ковалев: «Уволил тренера, так как он мог мне что-то подсыпать в воду»

Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал, почему растался со своим тренером Джоном Дэвидом Джексоном.

— Я Джону Дэвиду Джексону очень доверял. Особенно сильно после того, как он отказался помочь многим ребятам, чтобы сконцентрироваться на работе со мной. Когда мы приехали на арену и готовились к выходу на ринг, я попросил его давать мне воду только из бутылки, которую мы сами с собой привезли. Мало ли что. Но после первого раунда я сел, и он дал мне воду из другой бутылки. Я спросил почему. Он что-то там пробурчал. Ну ладно, подумал, я.

Возможно, прозвучит как бред, но со второго раунда я бой не помню Я очнулся только когда мне прилетел удар в восьмом раунде. Я не могу утверждать, что он мне что-то подсыпал, но и не исключаю. Я ему заплатил половину суммы от той, на которую мы договаривались. Я ему мог вообще ничего не платить, потому что контракта у нас не было. Я ему сказал: «Джон, извини, мне кажется, там что-то было нечисто. Я же тебя просил давать ту воду, которую мы привезли. Я боя не помню с середины второго раунда». (Михаил Потапов)

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