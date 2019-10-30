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Сергей Ковалев: «Уважаю риск Альвареса, но это мой вес»

11:36
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Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев уверен, что справится с обладателем титула в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом. Бой между ними состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

— Чувствую себя прекрасно. Я здесь ради своей славы, своей истории, — сказал Ковалев. — Моя новая команда во главе с Бадди Макгиртом и Тедди Крусом вернули мне веру в себя. С этой командой я способен на большее, — цитирует Allboxing Ковалева. — Вы видели изменения в моей технике и стиле. Я готов боксировать 12 раундов. Цели нокаутировать кого-то нет, мне просто нужно следовать инструкциям тренера, и все будет хорошо.

Я уважаю его поступок и риск, на который он идет. Это бокс, и в боксе только настоящие мужчины могут показать себя, показать, что они настоящие бойцы, и Канело именно таков. Но это мой вес, я выступал в нем с самого первого боя, и я хочу написать свою историю. Сейчас в полутяжелом весе много отличных боев, отличных боксеров, даже Канело поднялся в полутяжелый вес.

Дополнительная информация

https://allboxing.ru/news/20191030-1432/sergey-kovalev-kanelo-nastoyashchiy-boec-no-eto-moy-ves?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=allboxingru

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