Сергей Ковалев: «Уважаю риск Альвареса, но это мой вес»

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев уверен, что справится с обладателем титула в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом. Бой между ними состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

— Чувствую себя прекрасно. Я здесь ради своей славы, своей истории, — сказал Ковалев. — Моя новая команда во главе с Бадди Макгиртом и Тедди Крусом вернули мне веру в себя. С этой командой я способен на большее, — цитирует Allboxing Ковалева. — Вы видели изменения в моей технике и стиле. Я готов боксировать 12 раундов. Цели нокаутировать кого-то нет, мне просто нужно следовать инструкциям тренера, и все будет хорошо.

Я уважаю его поступок и риск, на который он идет. Это бокс, и в боксе только настоящие мужчины могут показать себя, показать, что они настоящие бойцы, и Канело именно таков. Но это мой вес, я выступал в нем с самого первого боя, и я хочу написать свою историю. Сейчас в полутяжелом весе много отличных боев, отличных боксеров, даже Канело поднялся в полутяжелый вес.