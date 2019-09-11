Сергей Ковалев: «Продолжаю боксировать потому что нужны финансы»

Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев в интервью «СЭ» признался, что продолжает боксировать ради денег. Также добавил, что пока не готов к третьему ребенку в семье.

— Я понимаю, зачем я сейчас живу, спасибо супруге, что родила двоих детей, — ответил Ковалев. — Третьего? Нет, сейчас не вариант. Тогда времени ни на что не останется — у кого есть дети, тот поймет. Сейчас если не дай бог со мной случится, моя семья не пропадет. Я продолжаю боксировать, потому что много планов, много всего надо охватить, для этого нужны финансы. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Ковалева