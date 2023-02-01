Сергей Ковалев подерется с Табисо Мчуну в отборочном поединке

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (35-4) провести отборочный поединок против бывшего претендента на титул в первом тяжелом весе Табисо Мчуну (23-6).

У сторон есть время до 24 февраля, чтобы договориться о поединке и избежать промоутерских торгов, пишет Boxing Scene. На кону боя будет 2-е место в рейтинге WBC.

Ковалев победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.

Мчуну прошлый бой проиграл Илунгу Макабу (29-2) раздельным решением судей (115-113, 113-115, 112-116). Бой состоялся в январе 2022-го.