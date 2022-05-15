Сергей Ковалев одержал победу единогласным решением судей в дебютном бою в первом тяжелом весе

Российский боксер Сергей Ковалев, который в прошлом удерживал три чемпионских пояса, вернулся на профессиональный ринг после перерыва в два с половиной года. В поединке, который проходил в США, он победил представителя Болгарии Тервела Пулева.

Бой продлил все 10 отведенных раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Ковалеву: 98-92, 98-92, 97-93.

Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе, ранее российский боксер выступал в полутяжелом весе.

За всю карьеру на профессиональном ринге 38-летний Ковалев провел 40 поединков, одержав 35 побед, 29 из них нокаутом, при четырех поражениях и одной ничьей.

39-летний Пулев потерпел первое поражение карьере. Также на его счету 16 побед.