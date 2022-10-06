Ковалев: «У Бивола боксерский IQ выше, чем у Бетербиева, а у Артура — физика»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) не смог назвать фаворита в потенциальном бою чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) и чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«В первую очередь я обоих хочу поздравить с тем, что пояса у россиян, — сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу «Бокс ТВ». — Что Артур, что Дима — оба красавцы. Получается, Артур повторил мой успех — собрал три пояса. Только немного позиции разные — у него титул WBC, а у меня его не было. Дима — красавец, победил Канело. Но Альварес чересчур в себя поверил, на тяжи замахнулся. Это и должно было когда-то случиться.

Кто из них выиграет? Это, конечно, интересный вопрос. Артур физически очень сильный. С Димой я не работал, не стоял в парах, не спарринговал, ничего не отрабатывал. У него боксерский IQ выше, чем у Бетербиева, а у Артура — физика. Он вообще никогда не устает. Такое впечатление, что он может и 20 раундов отбоксировать. На самом деле он крепкий физически.

Кто из них выиграет покажет ринг. Будет этот бой или нет — это тоже вопрос. По факту здесь важна цена вопроса. Там, где большие деньги, возможно все».

Бивол в следующем бою подерется с Хильберто Рамиресом (44-0) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в Нью-Йорке.