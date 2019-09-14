Сергей Ковалев — о бое с Альваресом: «Не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге»
Российский боксер Сергей Ковалев вспомнил свою первую встречу с Саулем Альваресом, с которым ему теперь предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США.
— В далеком 2012 году, я впервые познакомился с Саулем «Канело» Альваресом в одном тренировочном лагере горного городка, — написал Ковалев в Instagram.
Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге, в качестве соперника, да еще и в статусе мега-боя
Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведет. Величие или снова бесценный опыт?
??Ещё в далёком 2012 году, я впервые познакомился с Саулем «Канело» Альваресом в одном тренировочном лагере горного городка Big Bear Lake, что в переводе на русский язык, означает «Озеро Большой Медведь). Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге, в качестве соперника, да ещё и в статусе мега-боя??? Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведёт. Величие или снова бесценный опыт? Какие у кого мысли, на этот счёт? Оставляйте свои комментарии под фото?? #крашер #Ковалёв #Ковалев #чемпионмирапобоксу _______________________________________ ??I was meeting with Canelo 2012 in Big Bear Lake. I even couldn't imagine it that someday I'll meet this kid in the ring ??? Will see where will delivery me this very interesting story in my life) Greatness or again invaluable experience? Thanks to God for everything ?? Everything happens for reason What are you thinking about this story? Live your comment below?? #krusher #Kovalev #CaneloKovalev #kovalev