Российский боксер Сергей Ковалев вспомнил свою первую встречу с Саулем Альваресом, с которым ему теперь предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США.

— В далеком 2012 году, я впервые познакомился с Саулем «Канело» Альваресом в одном тренировочном лагере горного городка, — написал Ковалев в Instagram.

Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге, в качестве соперника, да еще и в статусе мега-боя

Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведет. Величие или снова бесценный опыт?