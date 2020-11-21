Сергей Ковалев и Салливан Баррера планируют бой на 30 января

30 января в США может состояться бой экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева против экс-претендента на титул Салливана Барреры, сообщает в Twitter инсайдер Майк Коппинджер.

Ранее этот бой был запланирован на апрель текущего года, но из-за пандемии мероприятие было отменено. После этого со стороны Барреры посыпались многочисленные комментарии на тему того, что Ковалев уже не вернется на ринг.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) с 2014 по 2016 год, по версии WBO — в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.