Сергей Ковалев: «Хочется посмотреть, как будет вести себя Лопес после того, как Ломаченко отлупит его»
Российский боксер Сергей Ковалев не сомневается, что украинский боксер Василий Ломаченко победит американца Теофимо Лопеса.
«Больше всего хочется увидеть не то, как Вася его отлупит, что само собои?, а то, как Лопес будет себя вести после боя. Уж очень интересно», — написал Ковалев в Instagram.
#LomaLopez ??Уже совсем скоро! Не пропустите ?? В 10 вечера по времени Нью И?орка = 7:00 утра Челябинск, 18 октября (воскресенье) В 7 вечера по времени Лос Анджелеса = 5:00 Мск, 18 октября (воскресенье) P. S. Больше всего хочется увидеть не то, как Вася его отлупит, что само собои?, а то, как Лопес будет себя вести после боя?? Уж очень интересно...
Бой пройдет в Лас-Вегасе (США). Соперники будут биться за титул чемпиона мира в легком весе.
На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF (первая защита Лопеса), WBC Franchise (первая защита Ломаченко), WBA Super (четвертая защита Ломаченко) и WBO (третья защита Ломаченко).
32-летний Василий Ломаченко одержал 14 побед на профессиональном ринге (10 нокаутов) при одном поражении. 23-летний Теофимо Лопес победил 15 раз в 15 поединках (12 нокаутов).
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