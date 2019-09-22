Сергей Ковалев: «Бой с Альваресом будет очень интересным»

Российский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев пообещал, что болельщики не будут разочарованы его поединком против мексиканца Сауля Альвареса.

— Поверьте мне, бой с Альваресом будет очень интересным, потому что на ринге сойдутся два рваных бойца, — приводит слова Ковалева Boxing Scene. — Я никогда не отступаю, и он никогда не отступает. Это интересно. Кто будет умнее? Кто победит? Узнаем ответы на все вопросы 2 ноября.

Напомним, что бой между Ковалевым и Альваресом пройдет в эту дату в Лас-Вегасе.