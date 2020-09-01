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Сергей Харитонов — о поединке по правилам бокса: «Ребята отговаривают, спрашивают: «Зачем тебе это нужно?»

12:58
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Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, почему хочет провести поединок против британского боксера Дэнни Уильямса.

— Ребята отговаривают: «Зачем тебе это нужно?». Но это вызов себе в первую очередь, попробовать себя в профессиональном боксе, — цитирует «РЕН ТВ» Харитонова.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Организатором соревнований стал известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Начало турнира — 23.00 (время московское).

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/742570-kharitonov-srazitsia-s-uiliamsom-v-khode-boitsovskogo-kluba-ren-tv

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