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Сергей Харитонов — о бое с Дэнни Уильямсом: «Подготовились отлично, готовы рвать»

22:23
Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс.
Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс.

Российский боец Сергей Харитонов поделился ожиданиями от боя с Дэнни Уильямсом. Харитонов готовился к поединку на Кавказе.

— Камни, бревна, горные речки — закалка для организма, — цитирует «Рен ТВ» Харитонова. — На самом деле подготовились отлично, мы готовы рвать. Мы готовились для того, чтобы показать красивый классный поединок. Так что ждем 11 сентября, покажем все, на что мы способны.

Бой состоится 11 сентября в баскетбольном центре «Химки», формат поединка — шесть раундов.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/745464-gotovy-rvat-kharitonov-o-nastroe-pered-boem-s-pobeditelem-taisona

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