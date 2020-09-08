Сергей Харитонов: «Мне не жалко бить Уильямса»

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от дебютного боя по правилам бокса. Он проведет поединок с 47-летним Дэнни Уильямсом.

— Мне не жалко бить Уильямса, хотя ему и 47 лет, — цитируют Харитонова «Известия». — Как бы ему не стало жалко бить меня! Поверьте, он сейчас в полном порядке, я видел его последний бой, где он победил нокаутом. А для меня это хоть и дебют в профессиональном боксе, но я в этом виде спорта все-таки не новичок. У меня была большая любительская карьера, с бокса я начинал свой путь в спорте. Я даже выступал в полупрофессиональной лиге. Так что к бою буду готов, хотя все равно немного волнуюсь перед новым вызовом.

Бой Харитонова с Дэнни Уильямсом пройдет 11 сентября в Химках. Шоу будет транслироваться на канале РЕН ТВ.