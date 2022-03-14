Сергей Харитонов и Малик Скотт провели дуэль взглядов перед боксерским боем

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов и чемпион США по боксу среди любителей Малик Скотт встретились лицом к лицу перед боксерским поединком. Событие пройдет 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету Харитонова 2 победы в 2-х профессиональных поединках по правилам бокса, у Скотта — 42 победы и 3 поражения.

В июне прошлого года в боксерском поединке Харитонов нокаутировал Осборна Мачамину в третьем раунде.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2016 года, Скотт судейским решением уступил кубинскому боксеру Луису Ортису.