Российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над британским боксером Дэнни Уильямсом в главном поединке вечера бокса в Химках.

Бой прошел по правилам профессионального бокса в тяжелом весе, в категории свыше 90,72 кг. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.

40-летний Харитонов — один из самых опытных бойцов ММА в России. Этот бой стал дебютным для спортсмена, удачно выступавшего на любительском уровне, в профессиональном боксе.

47-летний Уильямс дебютировал в профессиональном боксе в 1995 году. У него теперь 84 боя, 54 победы (41 — нокаутом) и 29 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.