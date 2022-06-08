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Сегодня, 18:39

Призер Олимпиады по боксу Гаджимагомедов считает, что Альварес откажется от реванша с Биволом

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Серебряный призер Олимпийский игр по боксу в Токио Муслим Гаджимагомедов считает, что Сауль Альварес не будет проводить реванш с Дмитрием Биволом.

«Биволу нужен реванш с Альваресом, и там Дмитрий будет диктовать свои условия. Я думаю, что вряд ли Канело согласится, потому что он знает, что не выиграет. Он не захочет проиграть Биволу второй раз подряд», — цитирует Гаджимагомедова Metaratings.ru.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Следующий бой Канело проведет против Головкина 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzimagomedov-kanelo-vryad-li-soglasitsya-na-revans-s-bivolom-40112/
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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