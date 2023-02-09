Серебряный призер Олимпиады Гаджимагомедов проведет бой на профессиональном ринге 21 февраля

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года россиянин Муслим Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй поединок на профессиональном ринге против соотечественника Дениса Савицкого.

«Гаджимагомедов проведет бой против Савицкого 21 февраля в Москве», — приводит ТАСС слова организаторов турнира.

Гаджимагомедов является победителем Европейских игр, а также серебряным призером чемпионата Европы и Олимпийских игр в Токио.

Его первый бой в профессиональном боксе завершился победой — россиянин нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля во втором раунде.