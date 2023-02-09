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Серебряный призер Олимпиады Гаджимагомедов проведет бой на профессиональном ринге 21 февраля

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года россиянин Муслим Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй поединок на профессиональном ринге против соотечественника Дениса Савицкого.

«Гаджимагомедов проведет бой против Савицкого 21 февраля в Москве», — приводит ТАСС слова организаторов турнира.

Гаджимагомедов является победителем Европейских игр, а также серебряным призером чемпионата Европы и Олимпийских игр в Токио.

Его первый бой в профессиональном боксе завершился победой — россиянин нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля во втором раунде.

Источник: https://tass.ru/sport/17009589
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