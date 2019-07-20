Секундант Дадашева рассказал, почему он остановил бой

Секундант российского боксера Максима Дадашева Бадди Мак-Герт рассказал, почему он остановил поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в конце 11-го раунда. После этого россиянин потерял сознание и был отправлен в больницу. У него начался отек мозга, предстоит операция.

– Я не мог убедить его остановить поединок, – цитирует Мак-Герта fightnews.com. – Однако я видел, что он продолжает пропускать все больше чистых ударов. Тогда я сказал себе: "Стоит ли это того?". Один удар может изменить парню всю жизнь, а я не хотел, чтобы это произошло. Лучше пусть он позлится на меня пару дней, чем будет зол на меня всю жизнь.