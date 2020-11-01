Сефери утверждает, что рефери рано остановил его бой с Гассиевым

Албанский боксер Нури Сефери (41-10) заявил «СЭ», что намеревался продолжить бой с Муратом Гассиевым (27-1) после нокдауна, но рефери не дал ему это сделать.

Бой состоялся 31 октября в Красной Поляне на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Гассиев победил техническим нокаутом. После его удара правой Сефери упал, рефери начал отсчет, но затем остановил поединок.

«Я нормально себя чувствовал, хотел продолжить бой, но судья не дал мне этого сделать», — сказал 43-летний Сефери. (Илья Андреев)