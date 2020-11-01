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Сефери понадобилась помощь врачей после поединка с Гассиевым

01:38
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Нури Сефери вынужден был обратиться к медикам после глубокого нокаута, в которой он угодил после боя с российским боксером Муратом Гассиевым. 43-летний албанец не смог самостоятельно подняться на ноги, сообщает «РЕН ТВ».

Сефери не смог оправиться от нокаута даже на церемонии после боя, его поддерживал тренер. 31 октября Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/766938-albanskomu-taisonu-ponadobilas-pomoshch-vrachei-posle-boia-s-gassievym

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