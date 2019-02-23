Сауль Альварес: "Я могу провести бой с Ковалевым, почему нет?"

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил о готовности провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Я не исключаю проведения боя в полутяжелом весе. Сейчас мы думаем о других вещах, но такая возможность существует, - цитирует мексиканца Boxingscene. - Это будет большим испытанием для меня, но я люблю такие вещи. Ковалева я знаю с 20 лет. Мы можем провести бой. Почему нет? Мы оба любим такие испытания. Возможность такого боя существует.

4 мая Сауль Альварес проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса. В двух предыдущих поединках он победил Рокки Филдинга и Геннадия Головкина. 35-летний Сергей Ковалев в своем последнем бою победил Элейдера Альвареса.